Стали известны причины краха американской империи в XXI веке

Обозреватель американского издания The National Interest Марк Кац объяснил, почему гегемония Соединенных Штатов потерпела крах.

Журналист считает, что американская империя прекратила свое существование после испытаний, с которыми столкнулся Вашингтон в XXI веке.

Основными причинами провала США стали неудачная военная кампания в Афганистане, провальная политика урегулирования обстановки на Ближнем Востоке и Ливии, слабый ответ на действия России из-за событий 2008 года в Грузии и неудачные попытки сблизиться со своими противниками.