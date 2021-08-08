Юрий Маликов призвал чиновников не препятствовать "Ленинградской надбавке" Булановой

Создатель и руководитель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов прокомментировал идею Татьяны Булановой об увеличении выплат проживающим в Ленинградской области пенсионерам.

Народный артист России, как и многие представители отечественной культурной сферы, поддержал инициативу борющейся за благосостояние граждан певицы. Музыкант в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил о своем однозначном "да" в отношении проекта Булановой "Ленинградская надбавка". Он также призвал местных чиновников не пытаться помешать разумной идее исполнительницы.

"Государство должно заботиться о пенсионерах, каждый отдельный политик вряд ли сможет один решить эту проблему, поэтому это нужно поддерживать, а не препятствовать. То, что Татьяна выступает с такой инициативой, я поддерживаю", — решительно высказался Юрий Маликов.

Представляющая "Родину" заслуженная артистка России баллотируется на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Одной из инициатив партии является предложение повысить пенсии всем жителям Северной столицы. Однако местные чиновники встретили идею не очень тепло.

Кроме того, "Родине" запретили распространять на улицах Петербурга агитационные плакаты и баннеры в рамках предвыборной кампании. Все это знаменитость сочла преднамеренной попыткой политического вмешательства в ее деятельность, в связи с чем записала видеообращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации и восстановить справедливость.