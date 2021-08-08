«Результаты нарисуют»: Джигурда объяснил мотив властей Петербурга не пускать «Родину» в ГД

Актер Никита Джигурда оценил инициативу партии «Родина» о так называемой ленинградской надбавке. По словам звезды отечественного кинематографа, идея урезать зарплату депутатам и выплатить сэкономленные деньги пенсионерам Санкт-Петербурга идет вразрез с интересами местных властей.

Ранее кандидат в депутаты Госдумы от «Родины» Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться в мотивах чиновников Смольного, запретивших партии наружную агитацию накануне выборов.

Певица уверена, что петербургские власти не желают допускать в парламент политиков именно из-за предложения заплатить пенсионерам ленинградскую надбавку.

«Ничего у них не получится, когда все нарисуют как надо. А если они будут в меньшинстве, то ничего не смогут сделать», — прокомментировал Джигурда намерения местных властей не допускать «родинцев» к власти.

Ранее Сергей Шнуров выпустил стих в поддержку баллотирующейся в ЗакС Петербурга и Госдуму Булановой.

Предложение о ленинградской надбавке также оценила актриса Мария Кожевникова и поддержал композитор Владимир Пресняков-старший.