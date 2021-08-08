"Вызывает чувство гордости": Пресняков-старший о планах Булановой бороться за пенсионеров

Певица Татьяна Буланова поступает очень хорошо, борясь за интересы пенсионеров, и имеет право баллотироваться в ЗакС Петербурга, считает композитор Владимир Пресняков — старший.

Исполнительница, идущая на выборы, предложила ввести "Ленинградскую надбавку" для петербуржцев преклонного возраста. Музыкант похвалил это начинание и назвал Буланову порядочной женщиной, которая никогда и ни у кого не вызывала плохих эмоций.

"То, что она собирается бороться за интересы пенсионеров, вызывает лишь чувство гордости", — отметил Пресняков-старший в комментарии "Экономике сегодня".

Композитор высказался и о проблеме, которая возникла у певицы с предвыборной агитацией. Исполнительница даже была вынуждена обратиться к главе ЦИК Элле Памфиловой, чтобы добиться равных условий для всех кандидатов.

Буланова возмущена, что баннеры и плакаты партии "Родина", от которой она баллотируется в Заксобрание Северной столицы, не разрешили размещать. Артистка предположила, что ее могут снять с выборов. Эта ситуация вызвала негодование Преснякова-старшего.

"Она что, не гражданин России или предатель Родины с криминальным прошлым? Мне не понятно", — возмутился композитор.

По мнению Булановой, некоторых петербургских чиновников могла напугать инициатива о "Ленинградской надбавке". В поддержку этого предложения было собрано 100 тысяч подписей. Пользователи соцсетей пишут, что певица живет проблемами города на Неве, поэтому должна принять участие в выборах.