Инициатива Булановой о пенсионной надбавке нашла поддержку у Бориса Галкина

Режиссер Борис Галкин поддержал предложение певицы Татьяны Булановой о пенсионной надбавке и отметил, что такая доплата может стать спасением для нуждающихся граждан.

Исполнительница выступила с инициативой внедрить "Ленинградскую надбавку" для пожилых петербуржцев. По мнению Галкина, это предложение актуально не только для Северной столицы, но и для всей России.

"Здесь даже сомнений нет. Всем нужно увеличить пенсии, не только петербуржцам", — подчеркнул режиссер.

Как думает кинематографист, нынешние выплаты даже нельзя назвать пенсиями. Люди, распоряжающиеся выделяемыми на выплаты средствами, просто не знают, как живет народ и что происходит в стране, полагает режиссер.

"Об этой теме даже не вопросы задавать надо, а кричать об этом, защищая людей от нищеты, от безысходности", — отметил Галкин, комментируя инициативу Булановой в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сама певица, баллотирующаяся в Заксобрание Северной столицы от "Родины", не исключает, что ее предложение о надбавках, поддержанное многими гражданами, могло напугать петербургских чиновников. Артистка записала видеообращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой и пожаловалась, что агитационные баннеры и плакаты ее партии не допустили к размещению. Как полагает Буланова, некие лица могут создавать ей препятствия без ведома губернатора Александра Беглова.