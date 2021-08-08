Артист Копотилов согласился с инициативой Булановой о необходимости пенсионных надбавок

Певица Татьяна Буланова получила отклик со стороны солиста группы "Русский размер" Дмитрия Копотилова. Музыкант поддержал ее инициативу о введении "Ленинградской надбавки".

Исполнительница накануне направила обращение председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, попросив направить в Санкт-Петербург независимую комиссию и прояснить происходящее. Проект Булановой поддержали более 70 тысяч петербуржцев, однако региональные власти не оценили стремление кандидата в депутаты ЗакСа от партии "Родина" рассказать об инициативе на предвыборных плакатах. Поддержку коллеге по творческой деятельности высказал музыкант Копотилов.

"Я целиком и полностью поддерживаю Татьяну! Такая прибавка любому пенсионеру с любым достатком не помешает, особенно сейчас, когда некоторые дети и внуки из-за пандемии не могут помогать родителям, потому что доходы упали", — приводит его слова "ПолитЭксперт".

Аргументируя, почему кандидату в депутаты вставляют палки в колеса, солист группы "Русский размер" назвал подобные действия обычным явлением. По его словам, в большинстве случаев на пути правильных инициатив образуются определенные препятствия. Самое главное в такой ситуации — преодолеть возникшие сложности, резюмировал Копотилов.