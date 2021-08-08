Россиянам предложили способ "ленивого" похудения на диване

Сбросить лишние килограммы и поддержать вес можно, не вставая с дивана, уверена врач-диетолог Елена Соломатина. Она поделилась способом "ленивого" похудения.

В лежачем положении можно делать различные упражнения, например, велосипед, упражнения на пресс или с резинкой. Вряд ли получится сбросить много килограммов, но можно поддерживать вес в норме. В этом поможет и овощная диета с высоким содержанием клетчатки.

Еще одно полезное упражнение — напрячь все мышцы, втянуть живот и ягодицы и держать максимальное время. Так делают на тренировках в балете, пояснила врач. При малоактивном образе жизни диетолог рекомендовала употреблять больше овощей с отрицательной калорийностью — огурцы, сельдерей и зелень.