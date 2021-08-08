Немоляева назвала идею Булановой о пенсионных надбавках благородной инициативой

Актриса Светлана Немоляева высказалась в поддержку проекта Татьяны Булановой. По ее словам, инициатива певицы об увеличении пенсий не только благородна, но и правомерна.

Артистка в беседе с журналистами издания "Народные новости" подчеркнула, что полностью поддерживает Буланову, поскольку пенсионная надбавка — нужное дело, которое необходимо реализовать.

"Конечно, у нас пенсии разные. Но мне кажется, что людям очень важно подспорье, особенно пенсионерам. В старости они и болеют, им лекарства нужны и помощь. Особенно много пожилых, которые одинокие остались", — прокомментировала Немоляева.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова баллотируется от партии "Родина" в Законодательное собрание Петербурга. В качестве проекта для продвижения певица предлагает "Ленинградские надбавки", которые предполагают дополнительные выплаты пенсионерам ежемесячно.

Более 70 тыс. петербуржцев поддержали идею своими подписями. Однако местным чиновникам инициатива пришлась не по душе. Городские власти не допустили размещение наружной агитации в виде плакатов и баннеров. После этого Буланова записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, где потребовала равных условий для всех кандидатов. На сторону певицы встали такие известные люди, как Андрей Ургант, Евгений Дятлов, Мария Кожевникова, Елена Драпеко и другие.