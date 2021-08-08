"Буланову любят все": Бердников порадовался выдвижению певицы в петербургский ЗакС

Солист группы "Корни" Александр Бердников поддержал певицу Татьяну Буланову, выдвинувшую свою кандидатуру на пост депутата петербургского Заксобрания.

Артистка записала видеообращение к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. Буланова призвала обеспечить равные условия для кандидатов в Северной столице. Возмущение певицы вызвал недопуск к размещению 1000 плакатов и баннеров партии "Родина", от которой она баллотируется.

По мнению Бердникова, блокировка агитационных материалов — это вопрос политики, а не личного отношения. Ситуация с баннерами возникла из-за конкуренции перед выборами, считает артист.

"Татьяну Буланову любят все, нет такого человека, который ее не любит. Я поддерживаю ее кампанию", — отметил солист группы "Корни".

Певец порадовался, что исполнительница выдвигается в ЗакС Санкт-Петербурга. Отдельно Бердников похвалил инициативу Булановой о "Ленинградской надбавке" для пенсионеров, поскольку этой категории граждан, по мнению артиста, необходима любая поддержка.

"У Татьяны есть хорошие мысли, она патриот своей страны. Хорошо, что она идет на выборы", — подчеркнул певец в интервью изданию "ПолитРоссия".

Солист группы "Корни" напомнил, что Буланову знает вся страна, и пожелал ей удачи в политических начинаниях. Что касается ситуации с баннерами, то Бердников не сомневается в скором решении проблемы.

Певец назвал председателя "Родины", депутата Госдумы Алексея Журавлева прекрасным руководителем и профессионалом. Как полагает артист, парламентарий найдет решение вопроса с агитационными материалами.