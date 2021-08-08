Актриса Кожевникова выступила за программу Булановой "Ленинградская надбавка"

Пенсионерам в России необходимо больше помогать. Они должны жить достойно, заявила актриса и политический деятель Мария Кожевникова.

Кандидат от партии "Родина" в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Татьяна Буланова ранее обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой обеспечить политическим объединениям равные права во время предвыборной кампании. Певица отметила, что некоторые чиновники пытаются противостоять инициативе "Ленинградская надбавка", которая предусматривает дополнительные выплаты пенсионерам.

Кожевникова заявила, что пенсионерам необходимо больше помогать. По этой причине программа Булановой очень важна.

"Я хочу, чтобы наши пенсионеры жили достойно, могли себе позволить тратить деньги не только на самые минимальные нужды", — сказала Кожевникова.

Актриса добавила, что в помощи также нуждаются дети и граждане с инвалидностью, пишет Федеральное агентство новостей.