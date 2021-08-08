Шнуров выпустил стих в поддержку баллотирующейся в ЗакС Петербурга Татьяны Булановой

Российский музыкант Сергей Шнуров поддержал певицу Татьяну Буланову в стремлении принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга.

Певица Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации вокруг ее возможного недопуска до выборов в Законодательное собрание Петербурга. Артистка баллотируется от партии "Родина", участники которой выступают с инициативой о "Ленинградской надбавке" для пенсионеров.

Ситуацию вокруг Татьяны Булановой прокомментировал российский музыкант Сергей Шнуров. Он посвятил ей свое новое стихотворение. Своим творчеством Сергей Шнуров поделился в Сети.

Вероятно, глава Петербурга Александр Беглов не в курсе сложившейся ситуации. Губернатор вряд ли допустил бы подобное, считает Татьяна Буланова. Многие политики, общественные деятели и знаменитости поддерживают певицу в ее стремлении выдвинуться на выборы депутатов в ЗакС Петербурга.