Актер Нилов считает, что предложенная Булановой надбавка к пенсии нужна всей России

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Алексей Нилов поддержал предложение певицы Татьяны Булановой ввести "Ленинградскую надбавку" для петербургских пенсионеров.

Инициативу исполнительницы, баллотирующейся в Заксобрание Северной столицы, уже одобрили многие артисты. Нилов присоединился к их числу, отметив, что доплата к пенсии необходима не только пожилым гражданам, проживающим в городе на Неве.

"Надбавка пенсионерам нужна во всей России, а не только в Санкт-Петербурге, а также ветеранам, инвалидам и другим людям", — заявил актер в комментарии Федеральному агентству новостей.

В поддержку инициативы Булановой ранее высказывались актеры Евгений Дятлов и Андрей Ургант, а также режиссер Дмитрий Астрахан. Предложение певицы поддержал и шоумен Стас Барецкий, напомнивший, что подобная надбавка существует в Москве.

Исполнительница баллотируется в городской ЗакС от "Родины". Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой и рассказала, что наружные агитационные материалы кандидатов партии не допустили к размещению. По мнению певицы, ей создают трудности за спиной губернатора Александра Беглова, в том числе и из-за инициативы о пенсионной надбавке.