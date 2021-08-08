Магучих раскритиковали в Сети после совместного фото с россиянкой Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих обрушила на себя волну критики со стороны соотечественников после поздравления россиянки Марии Ласицкене и фото с ней.

Националисты из Украины оказалась недовольны поведением спортсменки Магучих. По их мнению, легкоатлетка не должна была поздравлять россиянку с победой на играх, а уж тем более фотографироваться с ней, так как является сержантом ВСУ. Негативные комментарии пользователи Сети начали писать на личной странице участницы украинской команды в Facebook.

При этом Ярослава Магучих не единственная украинка, которую в популярных пабликах критикуют соотечественники. Синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук также оскорбляют в соцсетях из-за их дружественного отношения к россиянкам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко.