Штурм отметила неравнодушие Булановой к пенсионерам Петербурга

Знаменитая певица Наталья Штурм поблагодарила Татьяну Буланову за неравнодушие к пожилым жителям Санкт-Петербурга.

Наталья Штурм присоединилась к числу знаменитостей, которые поддержали Татьяну Буланову перед выборами в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Исполнительница считает, что заслуженная артистка России достойно начала строить карьеру в большой политике. Она выбрала тему, которой действительно нужно уделить внимание, ведь речь идет о качестве жизни "старой гвардии" Северной столицы — пенсионерах.

"По умолчанию, они (пожилые люди. — Прим. ред.) должны иметь не просто добавку к пенсии, а все привилегии. Молодец, Татьяна, что борется за наших стариков. Очень достойно стартанула в политике. Желаю Тане успехов, у нее чистое и светлое сердце", — сказала Штурм в беседе с редакцией "Слово и Дело".

Татьяна Буланова является кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Родина". В рамках агитационной кампании она не смогла распространить по городу тысячу плакатов и баннеров. Из-за этого запрета певице не удалось проинформировать большое количество людей об инициативе "Ленинградская надбавка" для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Это пособие хотят начислять ежемесячно.

Однако кому-то из действующих чиновников эта программа не нравится, и Булановой вставляют "палки в колеса". Знаменитость уже обратилась за помощью к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой. Она попросила направить в город специальную комиссию, которая поможет восстановить справедливость.