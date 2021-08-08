Депутата задержали по подозрению в убийстве инвалида в Башкирии

Полиция задержала депутата Мелеузовского городского совета. Чиновник подозревается в смертельном избиении инвалида.

В данный момент парламентарию уже предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Инцидент, в результате которого скончался 38-летний Ильфат Тухветев, произошел несколько дней назад. Подозреваемый в это время работал в ночную смену на деревообрабатывающем предприятии и распивал с подчиненными алкоголь. Между депутатом и Тухветевым развязался конфликт, в ходе которого задержанный нанес оппоненту смертельные травмы.

После этого парламентарий заснул рядом с местом преступления. Наутро его нашли рабочие смены.

В данный момент проводятся следственные действия. Также в ближайшее время депутату будет избрана мера пресечения.