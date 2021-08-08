Композитор Ян Осин считает, что нельзя ограничивать Буланову в предвыборной деятельности

Певец и композитор Ян Осин положительно отозвался об инициативах певицы Татьяны Булановой, которая баллотируется в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Осин высказался об обращении Татьяны Булановой к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой обеспечить прозрачные и честные выборы. Поводом для обращения стал запрет чиновников Петербурга размещать плакаты и баннеры партии "Родина". Осин считает, что нельзя ограничивать Буланову в ее правах в предвыборной деятельности.

"Я считаю, что если человек баллотируется в депутаты, он должен в полной мере использовать возможность предвыборной деятельности. <...> Я уверен, что глава избиркома разберется. Ведь нет причин для каких-то конфликтов лично с Татьяной Булановой", — заявил Осин порталу "Экономика сегодня".

Композитор также поддержал программу Татьяны Булановой "Ленинградская надбавка", которая предусматривает материальную помощь пенсионерам Петербурга. Осин заявил, что депутаты и чиновники не всегда готовы помогать кандидатам, даже если они несут пользу обществу.