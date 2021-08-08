Довлатова объяснила, почему Буланова решила стать депутатом ЗакСа Петербурга

Актриса Алла Довлатова заявила, что такие люди, как заслуженная артистка России Татьяна Буланова, необходимы в ЗакСе, поэтому не сомневается в ее успехе на политическом поприще.

Российская телеведущая уверена, что Буланова — довольно честный и порядочный человек, который способен довести свое дело до конца. Довлатова также сообщила, что поддерживает инициативу певицы по программе "Ленинградская надбавка". В составе петербургского отделения партии "Родина" артистка предложила изменить размер пенсии для жителей города, сообщает Федеральное агентство новостей.

"А я считаю, что это замечательная идея. Нам в политике как раз и нужны такие люди, которые поддерживают пенсионеров. Если она сказала, что будет это делать, значит, сделает. Она пошла туда не потому, что у нее много свободного времени или не знает, чем себя занять, а потому что действительно радеет за людей, за народ", — ответила Довлатова.

Предложение было одобрено подписями горожан, однако чиновников это нововведение не впечатлило. Кандидат в депутаты ЗакСа попросила разобраться в ситуации председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Ранее советский и российский актер театра и кино Андрей Ургант, а также заслуженный артист РФ Евгений Дятлов поддержали предложение Булановой по "Ленинградской надбавке". Они посчитали большой смелостью путь артистки в политику.