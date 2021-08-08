Президент МОК Томас Бах объявил об официальном закрытии Олимпийских игр в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах официально закрыл международный турнир в Токио. Олимпийский огонь, который горел с 23 июля по 8 августа, потушен.

В японской столице прошла церемония закрытия летних Олимпийских игр, которые стали самыми необычными за всю историю турнира. Соревнования проходили в условиях пандемии, но даже масса коронавирусных ограничений не помешала спортсменам установить новые рекорды. В этом году в Олимпиаде приняли участие спортсмены из 205 Национальных олимпийских комитетов, а также выступила команда беженцев. В Токио был побит показатель по золотым медалям — 93 страны-участницы увезли домой хотя бы одну награды высшей пробы.

Сборная России на Олимпиаде-2020 выступала без национальных гимна и флага. Российские спортсмены прибыли в Токио как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Мощное давление иностранной прессы не сломило атлетов — они успешно выдержали все соревнования и завоевали 71 награду. В общемедальном зачете Россия заняла пятое место.