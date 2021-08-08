Карнаухов назвал пребывание Соболь в России бесполезным

Отъезд из России осужденной Любови Соболь был предсказуемым. Ее вояж в Турцию не удивил доцента РАНХиГС Сергея Карнаухова.

Соратница блогера Алексея Навального улетела в Стамбул — об этом рассказал журналист Илиас Меркури. В отношении "путешественницы" по-прежнему действуют наложенные судом ограничения, сообщал ФАН.

Политолог обратил внимание, что Соболь не считается весомой фигурой в политическом пространстве. После ряда событий сторонница Навального оказалась в положении, когда ее нахождение в РФ стало абсолютно бесполезным. Популярность Соболь в соцсетях уверенно стремятся к нулю. Источников заработка у нее нет, как и дальнейших политических перспектив.

Карнаухов напомнил, что немалая часть сторонников Навального сбежала за границу, некоторые поселились в прибалтийских республиках. Следовательно, действия Соболь — нормальная тактика для команды блогера.

В августе суд приговорил соратницу Навального к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу". Ей необходимо отмечаться в инспекции, запрещено покидать место жительство с 22:00 до 06:00 и выезжать за пределы своего административного округа. Нарушение условий приговора грозит Соболь заключением в колонию.