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Политолог Бондаренко спрогнозировал будущее Зеленского после 2024 года

Политолог Бондаренко спрогнозировал будущее Зеленского после 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский останется на посту главы государства после выборов 2024 года, уверен политолог Константин Бондаренко.

Эксперт напомнил, что в 2024-м произойдут сразу четыре значимых события: президентские выборы в России, на Украине и в США, а также это будет год окончания срока действия контракта по транзиту газа. Не исключено, что будут пересмотрены основные позиции внешней политики РФ, Украины и США.

Говоря о выборах главы государства на Украине, Бондаренко заметил, что Зеленский с большой долей вероятности останется у власти.

"Внесистемный политик (Зеленский. — Прим.ред.) уже пришел. И менять одного внесистемного на другого вряд ли кто-то будет", — сказал политолог в комментарии "Украине.ру".

В любом случае Украину ждут большие перемены после 2024 года, заключил Бондаренко.