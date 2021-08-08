Политолог Бондаренко спрогнозировал будущее Зеленского после 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский останется на посту главы государства после выборов 2024 года, уверен политолог Константин Бондаренко.

Эксперт напомнил, что в 2024-м произойдут сразу четыре значимых события: президентские выборы в России, на Украине и в США, а также это будет год окончания срока действия контракта по транзиту газа. Не исключено, что будут пересмотрены основные позиции внешней политики РФ, Украины и США.

Говоря о выборах главы государства на Украине, Бондаренко заметил, что Зеленский с большой долей вероятности останется у власти.

"Внесистемный политик (Зеленский. — Прим.ред.) уже пришел. И менять одного внесистемного на другого вряд ли кто-то будет", — сказал политолог в комментарии "Украине.ру".

В любом случае Украину ждут большие перемены после 2024 года, заключил Бондаренко.