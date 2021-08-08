Астрахан предложил распространить "Ленинградскую надбавку" на всю Россию

Режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан поддержал инициативу певицы Татьяны Булановой ввести надбавку к пенсии для петербуржцев.

По его словам, "Ленинградскую надбавку" следовало бы распространить и на другие регионы России. Режиссер также не понимает, почему за подобные инициативы нужно так яро сражаться. Он уверен, что такие вещи, как надбавки к пенсиям, должны делаться без каких-либо намеков в сторону властей.

"Если Тане Булановой удастся любым способом добиться этого, то я это только поддерживаю", — заявил Астрахан в интервью Федеральному агентству новостей.

Татьяна Буланова ранее обратилась к главе ЦИК с просьбой изучить ситуацию, в ходе которой партии "Родина" запретили размещать агитационные материалы в Петербурге. Певица баллотируется в Заксобрание и, по словам звезды, отказ в установлении баннеров является нарушением ее конституционных прав.