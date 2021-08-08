Семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы в Афганистане

Двенадцать человек из одной семьи погибли в результате взрыва самодельного устройства на востоке Афганистана в провинции Пактия. В их числе шестеро детей.

Взрыв произошел в округе Сайид Карам, передает телеканал Ariana News слова родственника погибших. На бомбе подорвался автомобиль, в котором находились члены одной семьи. В результате происшествия погибли шесть взрослых и столько же детей. Еще два ребенка выжили, но получили тяжелые ранения.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Также устанавливаются все обстоятельства взрыва.