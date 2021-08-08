Актриса Спиркина активно поддержала инициативу Булановой о надбавке к пенсиям

Актриса и телеведущая Ольга Спиркина поддержала программу певицы Татьяны Булановой о надбавках к пенсиям пожилых людей.

Буланова баллотируется в ЗакС Санкт-Петербурга от партии "Родина". Она обратилась к главе Центризбиркома РФ Элле Памфиловой и попросила обеспечить партиям равные права на выборах, а также инициировала программу "Ленинградская надбавка", направленную на поддержку пенсионеров.

Телеведущая Ольга Спиркина прокомментировала идею Булановой в беседе с "ПолитЭкспертом".

"Как я могу относиться к прибавке пенсионерам? Конечно, я за! Как любой нормальный человек", — сказала актриса.

Ранее сообщалось, что Буланова попросила Памфилову прислать в Санкт-Петербург независимую комиссию. Певица посетовала на то, что партии "Родина" мешают полноценно и активно проводить избирательную кампанию.