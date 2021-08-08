Трофимов призвал поощрять идеи кандидата в ЗакС Петербурга Булановой

Советский и российский актер театра и кино Александр Трофимов пожелал певице Татьяне Булановой успеха на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга.

В своем комментарии Александр Трофимов заявил, что подобные инициативы нужно поощрять, ведь сейчас не так много кандидатов, которые поддерживают пенсионеров. По словам заслуженного артиста России, такие политики нужны во власти.

"К Татьяне Булановой всегда очень положительно относился. Желаю ей успехов на политическом поприще", — отметил Трофимов в интервью ФАН.

Артистка Татьяна Буланова накануне обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Также Буланова выразила недоумение по поводу того, что политикам не угодила ее инициатива ввести доплаты ленинградским пенсионерам.