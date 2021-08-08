Facebook удалил пост Журавлева о нечестном судействе на ОИ-2020

Аккаунт лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в Facebook был ограничен администрацией социальной сети.

Facebook удалил публикации депутата, посвященные Олимпийским играм. Это произошло после того, как Журавлев прокомментировал на своей странице скандал с российской спортсменкой Диной Авериной. По мнению главы "Родины", гимнастка лишилась заслуженного золота из-за нечестного судейства.

Накануне россиянка Дина Аверина по итогам личного многоборья набрала 107,650 балла. Представительница Израиля Линой Ашрам заработала 107,800 балла, однако при этом во время исполнения упражнений она уронила ленту.

Члены Олимпийского комитета России (ОКР) остались недовольны решением судей, поскольку их спортсменка осталась без золота. Российские гимнастки ни разу за 21 год не уезжали с Игр без наград наивысшей пробы.