Эксперт Самонкин считает, что перед выборами на «Родину» могут оказывать давление

Политолог Юрий Самонкин надеется, что ЦИК не допустит нарушение прав партий и кандидатов на предстоящих выборах. Поводом для комментария стала ситуация с "Родиной".

Недавно исполнительница Татьяна Буланова обратилась к руководителю Центризбиркома России Элле Памфиловой. Кандидат в петербургский парламент просила сформировать и направить в город спецкомиссию, которая бы посодействовала в обеспечении честной борьбы за мандаты. Буланова, баллотирующаяся от партии "Родина", обращала внимание, что ее могут незаслуженно снять с выборов в ЗакС Петербурга.

Кандидат высказала предположение, что дискриминационные действия в ее адрес и "Родины" могут быть результатом работы неких представителей власти. По мнению Булановой, губернатор города Александр Беглов едва ли допустил бы подобное, если бы знал, что творится за его спиной.

Самонкин обратил внимание, что ключевым фактором предвыборной кампании является наличие равных прав для всех участников, сообщало издание "НьюИнформ". Политолог обратил внимание, что борьбу ведут самовыдвиженцы и внепарламентские организации. Им необходима поддержка.

Он напомнил, что "Родина" известна своей инициативой отменить зарплаты для членов петербургского парламента. Политолог не исключил, что некие силы могут оказывать давление на партию, поэтому необходимо сделать все, чтобы предотвратить нарушение прав.