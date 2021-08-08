Политолог Мамрадзе уверен в четкой позиции России по независимости Южной Осетии и Абхазии

Россия не откажется от признания независимости Южной Осетии и Абхазии, уверен грузинский политолог Петре Мамрадзе.

В годовщину грузино-югоосетинского вооруженного конфликта эксперт Петре Мамрадзе рассказал, почему Россия не отзовет решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, на котором настаивает Совбез ООН.

"Совершенно не важно кто находится у власти России и кто находится у власти Грузии. Вопрос территориальной целостности полностью зависит от геополитической эпохи", — сказал политолог в беседе с РИА Новости.

Мамрадзе уверен в четкой позиции России по независимости двух республик, поэтому западным странам не стоит ожидать, что Москва изменит свое мнение по этому вопросу.