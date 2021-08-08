Мужчина погиб и трое детей пострадали в ДТП на трассе под Казанью

Отец троих детей погиб в аварии, которая произошла на трассе в Татарстане. Троих его детей госпитализировали с травмами.

Страшная авария произошла поздним вечером на 34-ом км трассы Казань — Малмыж. Там не поделили дорогу две легковушки. В результате случившегося погиб водитель одного из автомобилей. В салоне его машины также находились трое детей. Они пострадали и с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Прибывшим на место аварии спасателям пришлось выбивать стекла в автомобиле, чтобы вызволить оттуда пострадавших. Точная причина ДТП не установлена. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.