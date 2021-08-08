Снова не золото: политика задавила российскую художественную гимнастику на Олимпиаде

Уже традиционное лидерство России в художественной гимнастике окончательно попрано судьями на Олимпиаде в Токио. 8 августа российские гимнастки впервые проиграли в групповых упражнениях команде Болгарии и взяли лишь серебряные медали в финале многоборья.

По словам гимнастки Анастасии Максимовой, на всех турнирах до Олимпийских игр ее команда без труда обыгрывала соперниц из Болгарии. Сумму программ в обоих видах повышала тренер сборной Ирина Винер-Усманова — оценки при лучшем исполнении у россиянок были «космические», подчеркнула спортсменка. Почему Россия осталась без золотой медали, гимнастка объяснить не может.

«Тому, что произошло здесь, я не могу дать объяснения. Даже если мы не выпускали какие-то ловли или броски, наша стоимость была запредельная. Мы сделали все, что было запланировано: и в упражнении с мячами, и с обручами и булавами», — цитирует Максимову пресс-служба ОКР.

У Винер-Усмановой объяснение есть: как таковых соревнований не было, Россию изначально «убрали» на два балла вниз (российские гимнастки 90,400 балла, болгарские — 92,100). А вот претензий к тренерскому составу нет. Дело в политике.

«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание», — заявила главный тренер.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Реакция иностранцев

После произошедшего с Диной Авериной, безукоризненно выступившей 7 августа в личном многоборье по художественной гимнастике, но ставшей второй после израильской гимнастки Линой Ашрам, потерявшей ленту во время выступления, сомнений в очередном серебре почти не возникало. Золото еще никогда не давали после выступлений с потерей предмета — это грубейшая ошибка.

Очевидно, что на этой Олимпиаде отношение к России особенное — единственная страна, которой запретили выступать под флагом. Единственные спортсмены, которых засудили в угоду политической конъюнктуре. Россияне возмутились, но и зарубежным зрителям несправедливость едва ли понравилась. В англоязычном Twitter появился лозунг — «Justice for Dina Averina». Так люди требуют справедливости, невзирая на границы, национальность и интриги большой политики.

Удивилась результатам индивидуального многоборья и болгарский тренер Нешка Робева. По ее словам, звание олимпийской чемпионки заслужила Аверина, но победа Ашрам объяснима: итоги соревнований зависят от сложности упражнений, поэтому даже потерю предмета компенсировать возможно.

Global Look Press / Lan Hongguang

В качестве исключения

Примечательно, что российская гимнастка Ольга Капранова на Олимпиаде-2008 в Пекине выступила прекрасно, выполняя крайне сложные элементы. Но потерю булавы, причем в самом конце выступления, ей так и не простили.

«Когда я уронила булаву в Пекине — заняла четвертое место. И мне все кричали, что невозможно получить на Олимпийских играх медаль, допустив такую ошибку. А сегодня почему-то ситуация поменялась», — рассказала Капранова «ПС».

И если наши гимнастки столкнулись с несправедливостью, то чем объясняется объективность в других видах спорта, где россияне успешно брали золото? 7 августа, например, выступала не только Аверина, но и Мария Ласицкене, занявшее первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту. Да и остальные 19 золотых медалей за Россией.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Россию начали «топить» в художественной гимнастике, потому что это один из самых субъективных видов спорта, где роль арбитра кардинальная, объяснял главред «Советского спорта» Николай Яременко. Для национального спорта - не трагедия: Россия получала золотые медали с 1996 года, будет впереди и еще череда побед. А для спортсменок личная трагедия: у большинства участниц Олимпиада в жизни будет всего одна. Сестры Аверины оказались заложниками политических игр, а не мастерства израильской гимнастки — одной из лучших, но не лучшей среди них.

Ранее в США назвали «обманом» победы России на Олимпиаде, но так и не предоставили результаты тестов на допинг американских спортсменов. Подробности — в нашей статье.