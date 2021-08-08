Диетологи рассказали, как отличить нитратные овощи и фрукты от безопасных

Спровоцировать отравление могут всего 8–14 грамм нитратов. Чтобы уберечься от этого, нужно придерживаться некоторых правил при покупке овощей и фруктов, советуют специалисты.

Выбирая овощи и фрукты в магазине или на рынке, стоит отказаться от больших и рыхлых плодов. Дома их нужно как следует промыть в проточной воде. И хранить только в холодильнике. Если есть подозрение относительно их безопасности, то такой плод нужно замочить в воде как минимум на полчаса. Большая часть вредных веществ уйдет, советуют эксперты.

Перед началом приготовления лучше удалять кожуру и сердцевину плода. Там скапливается нитратов больше всего. Самыми неблагонадежными овощами специалисты называют свеклу, морковь, шпинат, брокколи, пекинскую капусту, арбуз и дыню. Их стоит выбирать с особой тщательностью.