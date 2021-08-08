Медики назвали пять характерных признаков COVID-19 после вакцинации

Прививка не дает стопроцентной защиты, предупреждают врачи. Люди, заболевшие после вакцинации, имеют ряд характерных симптомов, которые помогают выявить COVID-19.

Медики считают, что реакция человека на вакцину и формирование иммунитета зависят от ряда факторов. Это пол, возраст, особенности питания, общее состояние здоровья. У некоторых не возникает должного иммунного ответа, и вероятность заболеть коронавирусом довольна высокая.

Люди, заболевающие после прививки, имеют характерные симптомы, позволяющие подозревать у них коронавирус. Это головная боль, насморк, чихание, боль в горле и потеря обоняния. Такие опасные признаки, как одышка, лихорадка и кашель, встречаются очень редко и не являются больше главными показателями наличия инфекции, считают медики.