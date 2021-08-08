Политолог Аркатов позитивно оценил попытку Булановой отстоять позицию партии "Родина"

Татьяна Буланова попросила у ЦИК направить независимую комиссию, чтобы оценить решения избиркома в Петербурге. Политолог Иван Аркатов считает, что действия певицы вполне логичные.

Артистка и кандидат в петербургский ЗакС от партии "Родина" разместила свое видеообращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой на странице автора песен Андрея Иванова в социальной сети Instagram, передает "Инфореактор".

"Прошу прислать независимую комиссию в Санкт-Петербург и помочь Александру Дмитриевичу Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии "Родина" и помочь восстановить закон в родном Петербурге!" — подчеркнула Буланова.

Она отметила, что к наружной агитации не была допущена 1 тыс. партийных плакатов и баннеров. Это, по мнению артистки, связано с тем, что неизвестные лица ради собственной выгоды действуют за спиной у губернатора Петербурга Александра Беглова. Татьяна Буланова призвала организовать равные условия для участия в выборах.

Иван Аркатов обратил внимание, что в поступке Булановой есть логика — она хочет придать огласке волнующий ее вопрос.

"Она пытается отстоять позицию партии, вынося вопрос в публичное поле", — указал политолог.

Он добавил, что ни ЦИК, ни УИК, ни ТИК не могли отказать "Родине" в допуске партийных плакатов и баннеров. По его мнению, просьбу артистки услышат и обсудят. Если в макетах не было никаких проблем и правонарушений, то их должны опубликовать. Если же комиссия найдет какие-то недочеты, то их можно будет скорректировать, после этого вопрос с плакатами, вероятнее всего, будет решен, заключил Аркатов.