Соболь рассказала, в каких отношениях осталась с Моховым после развода

Любовь Соболь объявила о разводе с мужем. Сообщение соратницы Алексея Навального прозвучало на фоне ее отъезда из страны.

Экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) Любовь Соболь рассказала, что развелась с мужем Сергеем Моховым.

В своем телеграмм-канале она написала, что принимает "эстафету от Гейтса и Безоса по части разводов". Соболь выразила благодарность бывшему супругу за проведенные вместе годы и констатировала, что их пути разошлись. Соратница осужденного блогера Алексея Навального рассказала, что они с бывшем супругом остались в хороших отношениях и будут воспитывать дочку в согласии друг с другом.

Соболь покинула Россию, несмотря на вынесенный приговор. Суд ранее принял решение ограничить свободу на год и шесть месяцев по делу о нарушении санитарных норм на незаконных акциях протеста.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России