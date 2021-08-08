Лионель Месси расплакался на прощальной конференции "Барселоны"

Аргентинский футболист Лионель Месси расчувствовался на прощальной пресс-конференции клуба "Барселона". За команду Месси выступал всю свою профессиональную карьеру — с 2003 года.

После долгих переговоров с футболистом «Барселона» приняла решение не продлевать его контракт. Руководство клуба объяснило это финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги. Болельщики были шокированы этой новостью, ведь "Барселону" уже нельзя представить без Лионеля Месси. Сам спортсмен на прощальной конференции едва подобрал слова из-за захлестнувших его эмоций. Выйдя к журналистам футболист расплакался и сказал, что никогда не думал о своем уходе из "Барселоны".

"Я не могу смириться с реальностью того, что покину этот клуб и полностью изменю свою жизнь. Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми", — сказал Месси на пресс-конференции.

Всю свою профессиональную карьеру Месси выступал за испанский клуб. В беседе с журналистами спортсмен заявил, что не исключает своего возвращения. По словам Месси, он еще не заключил контракт с французским ПСЖ, который горит желанием заполучить его в команду. По данным СМИ, аргентинцу предложили 40 млн евро в год, а также бонус в размере 30 млн евро при переходе в ПСЖ.