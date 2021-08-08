Актер Дятлов назвал Буланову смелым человеком после ее обращения в ЦИК

Заслуженный артист России Евгений Дятлов заявил, что Татьяна Буланова делает большое дело, выступая за "Ленинградскую надбавку" для пенсионеров региона.

Певица Татьяна Буланова баллотируется в Заксобрание Петербурга от партии "Родина". Она поддерживает предложение однопартийцев о повышении пособий для пенсионеров путем специальной надбавки.

Евгений Дятлов считает эту инициативу позитивной и своевременной. По его словам, пожилые люди в России материально незащищены и им нужны такие представители в Заксобрании, как Буланова.

"Если Буланова будет бороться за те вопросы, которые будут понятны ей и нам, то пускай борется за право стать политиком", — сказал актер в интервью ФАН.

Артистка выступает против социальной несправедливости, а для этого нужна смелость. Значит, Буланова хорошо знает, чего хочет, подытожил Дятлов.

Ранее певица обратилась в ЦИК с просьбой обеспечить всем кандидатам на выборах в Заксобрание Петербурга равные условия. Буланова пожаловалась, что местные чиновники отказались размещать политические баннеры "Родины" на улицах города.