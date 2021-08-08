Журналист Меркури сообщил об отъезде Соболь в Турцию

Осужденная по "санитарному делу" Любовь Соболь покинула пределы России. Об отъезде соратницы блогера Алексея Навального сообщил журналист Илиас Меркури.

Журналист в своем Telegram-канале написал, что Соболь якобы вылетела из Москвы в турецкий город Стамбул, сообщил ФАН.

Сторонница Навального 3 августа была признана виновной по статье 236 УК РФ. Преступление было связано с организацией незаконных митингов, куда активно зазывали людей, несмотря на противовирусные ограничения. Подсудимая приговорена к полутора годам ограничения свободы.

Ей запрещено покидать пределы административного округа, где она проживает. Соболь не вправе выходить из квартиры с 22:00 до 6:00. Три раза в месяц она обязана приходить отмечаться в инспекцию. Несоблюдение условий приговора может привести к замене наказания на заключение в колонии.