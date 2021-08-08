Глава ФЗНЦ Шугалей отметил героизм российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Российские спортсмены выступали в притесненных условиях на Олимпиаде в Токио, однако при этом продолжали бороться. Такое мнение выразил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Известно, что в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио российская сборная заняла пятое место. На текущий момент на счету спортсменов из России 71 медаль, из которых 20 — золото, 28 — серебро и 23 — бронза. По общему количеству медалей сборная РФ заняла третье место на ОИ-2020 и это лучший результат с Олимпиады-2004 в Афинах, передает "НьюИнформ".

Такой результат — это фактически победа, поскольку россияне выступали в притесненных условиях, считает социолог и глава Фонда национальных ценностей Максим Шугалей.

"Ими надо гордиться, они — герои. Им, безусловно, было нелегко из-за "содействия", оказанного со стороны, но они продолжали бороться. И не просто бороться, а побеждать", — подчеркнул социолог.

Он также добавил, что отечественная сборная вполне могла завоевать и первое место, однако учитывая условия, даже пятое по-настоящему дорогого стоит и вызывает восхищение.