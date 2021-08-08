Боксера Аветисяна арестовали на два месяца после разбойного нападения в Москве

Перовский суд отправил спортсмена Арутюна Аветисяна в СИЗО. Спортсмен стал фигурантом дела о нападении с оружием на мужчину.

Аветисян пробудет в СИЗО в течение двух месяцев. По предварительным данным, злоумышленник со знакомыми напал на пострадавшего, похитив у него 900 тыс. рублей. Инцидент произошел в кафе на улице Сталеваров.

После этого мужчина обратился в полицию. Аветисяна арестовали спустя несколько дней. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по статье 162 УК РФ ("Разбойное нападение, повлекшее за собой ущерб в крупном размере").