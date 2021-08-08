В Минске ответили на сообщения литовских СМИ о выстрелах и ракетах на границе

Звуки выстрелов на белорусско-литовской границе связаны с проведением плановых учений. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

Ранее литовские пограничники сообщили, что 7 августа на приграничных территориях Белоруссии были слышны звуки выстрелов, а в темное время суток фиксировались пуски осветительных и сигнальных ракет.

В Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что в настоящее время белорусские пограничники проводят комплексные оперативно-тактические учения на границе с Литвой и Польшей. В рамках маневров отрабатываются вопросы усиления охраны госграницы, а также выявления и ликвидации незаконных вооруженных формирований, передает РИА Новости.

"У нас проходят плановые учения. О них мы информировали", — заявил представитель ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым структурам усилить меры, направленные на охрану границ республики. Глава государства выразил опасения, что некоторые соседние страны будут выдворять нелегальных мигрантов на территорию Белоруссии.