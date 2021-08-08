Олимпийская команда России завершила участие в Играх на пятой строчке медального зачета

Российская сборная, которая участвовала в 32-й летней Олимпиаде под аббревиатурой ROC, стала пятой в общем медальном зачете.

Россияне завоевали 71 олимпийскую награду, среди которых 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовые. Сборная Великобритании обошла олимпийскую команду России на две награды наивысшей пробы и заняла четвертое место в общем медальном зачете.

Третьего места удостоилась японская сборная, вторыми стали китайцы, а лидером Олимпиады-2020 оказались Соединенные Штаты. В активе команды США 39 золотых медалей.

Летние Олимпийские игры, перенесенные из-за пандемии коронавируса с прошлого года на текущий, стартовали 23 июля. Церемония их торжественного закрытия состоится в Токио 8 августа. Участие в соревнованиях приняли свыше 12 тысяч спортсменов из разных стран.