"Крик души": Вадим Манукян поддержал обращение Булановой к Памфиловой

Блогер Вадим Манукян назвал криком души обращение Татьяны Булановой к главе Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой.

Ранее певица Татьяна Буланова, которая выдвигается в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Госдуму от партии "Родина", обратилась к председателю ЦИК Элле Памфиловой с жалобой на петербургских чиновников. По словам артистки, партии "ставят палки в колеса", препятствуя реализации инициатив по поддержке пожилых петербуржцев. Буланова отметила, что ее команде не дали провести наружную агитацию с упоминанием программы по "Ленинградской надбавке", которая предполагает доплаты петербургским пенсионерам.

Блогер Вадим Манукян поддержал Буланову, а также высоко оценил инициативу партии "Родина" по введению такой надбавки, передает ФАН.

"Понимаю крик души Тани Булановой. Она за стариков переживает, за тех, кому эта надбавка жизненно необходима. Уверен, что губернатор Беглов эту инициативу оценит, и она будет реализована в ближайшее время", — подчеркнул он.

Блогер также добавил, что введение программы по "Ленинградской надбавке" смогло бы выровнять положение между пенсионерами Петербурга и Москвы, так как в столице подобная мера уже принята.