Трейлер фильма "Солнцепек" о событиях в Донбассе заинтриговал российских зрителей

Официальный трейлер российской драмы "Солнцепек", повествующей о событиях в Донбассе 2014 года, опубликован в Сети. Россияне поделись впечатлениями от просмотра ролика.

Луганская область, май 2014-го года. Семья бывшего афганца Влада Новожилова оказывается в самой гуще разгорающегося военного конфликта в Донбассе. Граница закрыта, из страны не убежать, и Владу придется предпринять непростое решение для того, чтобы спасти свою семью. Режиссер ленты — Михаил Вассербаум, который в данный момент также работает над созданием третьего фильма киносаги о Максиме Шугалее.

"Мы этого фильма ждем долгие 7 лет, очень надеемся, что многим откроет глаза на происходящее там, и на людей с Донбасса в целом", — пишут российские пользователи.

Многие отмечают, что трейлер сполна передает весь ужас, происходящий в Луганске в 2014 году и рассчитан исключительно на взрослого зрителя.

"Трейлер внушительный. Покажет людям истинную суть нынешнего украинского нацистского недогосударства, захватившее некогда прекрасную страну", — подчеркивают в Сети.

Трейлер к фильму "Солнцепек" можно посмотреть на официальном сайте. Премьера киноленты состоится 12 августа и пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Волгограде и других городах России.