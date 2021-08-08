Гандболистку из России Анну Вяхиреву признали самым ценным игроком ОИ-2020

Российская гандболистка из России Анна Вяхирева стала самым ценным игроком на летних Олимпийских играх в Токио. В символическую сборную вошла также Полина Кузнецова.

Отец гандболистки Виктор Вяхирев — заслуженный тренер России по гандболу, поэтому тренировками своей дочери занимался с раннего детства. Спортсменка уже в 14 лет выступила на чемпионате Европы-2009 U-17. В 2011 году она подписала первый профессиональный контракт и завоевала первые золотые медали.

В 2021 году на летних Олимпийских играх в Токио Анна Вяхирева снова отметилась. Она показала отличный результат, хотя в решающем матче с командой Франции россиянки не смогли добыть золото.