Полиция нашла просроченные продукты в вагоне-ресторане после отравления детей на Кубани

Правоохранители обнаружили в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер еду с истекшим сроком годности, которую могли съесть несовершеннолетние пассажиры.

По предварительным данным, специалисты увидели на кухне гнилые овощи и хлеб с плесенью, а также продукты, которые хранились без маркировки. Ранее более 80 детей, которые ужинали в вагоне, оказались в больницах Краснодарского края. Врачи уже диагностировали у пострадавших кишечную инфекцию.

Сотрудники Следственного комитета ранее возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку всех обстоятельств инцидента.