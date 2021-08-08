Генеральный секретарь ОДКБ посетит Армению в ближайшие дни

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась посетит Армению с официальным визитом.

Зась вместе с делегацией будет находиться в Армении 9–10 августа. Планируется, что генсек ОДКБ встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств, сообщает МИД страны.

Ранее сообщалось, что генсек ОДКБ обеспокоен ситуацией между Арменией и Азербайджаном. По его словам, любые разногласия надо решать дипломатическим путем.