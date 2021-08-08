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Названа дата дополнительного заседания Совета Госдумы

Названа дата дополнительного заседания Совета Госдумы

Совет Госдумы проведет дополнительное заседание под председательством спикера палаты Вячеслава Володина. Информация появилась на сайте нижней палаты российского парламента.

Совещание состоится 9 августа. Участники заседания планируют рассмотреть законопроекты, которые были внесены во время работы депутатов в регионах. Это будет уже второе дополнительное совещание. Первое состоялось 30 июня.

Ранее Вячеслав Володин принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. Мероприятие состоялось в Тегеране.