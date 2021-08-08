Названа дата дополнительного заседания Совета Госдумы

Совет Госдумы проведет дополнительное заседание под председательством спикера палаты Вячеслава Володина. Информация появилась на сайте нижней палаты российского парламента.

Совещание состоится 9 августа. Участники заседания планируют рассмотреть законопроекты, которые были внесены во время работы депутатов в регионах. Это будет уже второе дополнительное совещание. Первое состоялось 30 июня.

Ранее Вячеслав Володин принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. Мероприятие состоялось в Тегеране.