Аналитики выяснили отношение жителей Москвы и Петербурга к тестированию на коронавирус

Треть жителей Москвы и Петербурга высказались за введение всеобщего тестирования на коронавирус, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

Каждый третий житель Москвы одобрил идею поголовной проверки горожан на коронавирус, еще 40% опрошенных не поддержали такое нововведение. Более 36% участников опроса в Петербурге выступили в поддержку тотального тестирования на COVID-19, против такой инициативы высказались 40% респондентов.

Аналитики опросили 1,6 тыс. жителей столицы России и города на Неве в ходе всего исследования. Все опрошенные были старше 18 лет. Российские медики уже провели более 169 млн таких анализов с начала пандемии коронавируса.