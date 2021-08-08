Вострецов оценил петербургскую программу "Молодежи — доступное жилье"

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил документы на квартиры 20 семьям-участникам программы "Молодежи — доступное жилье".

Они смогут переехать в дом 2/68 на улице Серпуховской. В 2018 году здание закрыли на реставрацию. Там обновили внутреннюю отделку, восстановили лепнину и выполнили другие работы. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения "Дом Н. Ф. Целибеева".

"Это замечательная программа. Жаль, конечно, что не каждая молодая семья может позволить себе участие в данном проекте, а тем более такое жилье. Необходимо участвовать и быть активными. То, что в нашем городе такая программа проходит, — это замечательно", — заявил в интервью для Федерального агентства новостей депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Важно поддерживать молодежь. Ведь именно она — будущее страны, отметил Сергей Вострецов. Депутат пожелал губернатору Петербурга удачи в реализации подобных проектов, а также прогресса. Сергей Вострецов признался, что рад за каждого, кто удостоится сертификата на жилье.