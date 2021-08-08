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Консульство РФ: россиян не было в разбившемся на турецкой трассе автобусе

/ Обновлено: 08 августа 2021 11:31
Консульство РФ: россиян не было в разбившемся на турецкой трассе автобусе

Среди пострадавших в аварии с автобусом на северо-западе страны граждан России нет. Такими данными поделилось генконсульство РФ в Стамбуле.

Автобус попал в аварию в провинции Балыкесир в Турции. На месте происшествия погибли не менее 14 человек.

Также известно, что еще 18 человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Сейчас на месте инцидента продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Накануне в крупной аварии на турецкой трассе погибли девять человек. Автобус с 50 пассажирами ехал из Стамбула в Измир.