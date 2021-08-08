Пять подростков стали жертвами ДТП в Новой Зеландии

Пятеро несовершеннолетних жителей Новой Зеландии погибли в ДТП, произошедшем в регионе Кентербери.

Власти страны назвали аварию одной из самых страшных за последние несколько лет. По предварительным данным, всего в машине находились шесть человек. Все они пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации правоохранителей, в какой-то момент 19-летний водитель не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач. Молодой мужчина оказался единственным, кто выжил в ДТП. Пока он находится в местной больнице в тяжелом состоянии. После случившегося была инициирована проверка.